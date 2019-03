INTER, VERTICE A ROMA CON ZHANG SENIOR

22/03/2019

E' in corso a Roma un vertice societario dell'Inter ai massimi livelli. Presente il numero 1 di Suning Zhang Jindong, papà di Steven, giunto in Italia al seguito della visita ufficiale del presidente cinese Xi Jinping. Il magnate è arrivato a bordo di un auto dai vetri oscurati in compagnia del figlio in un noto albergo della Capitale. Successivamente, su un'altra auto, sono arrivati i due amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello.