INTER: SPERANZE DERBY PER BROZOVIC E MIRANDA

12/03/2019

Finalmente un sorriso per Luciano Spalletti, che si appresta ad affrontare una delle settimane più importanti della stagione (ritorno degli ottavi di El con l'Eintracht e derby domenica sera) in piena emergenza e con pochissimi giocatori a disposizione. Per la sfida contro i rossoneri il tecnico nerazzurro, che avrà a disposizione Gagliardini, Dalbert e Joao Mario, conta di recuperare infatti anche Miranda e Brozovic, usciti malconci dalla gara di campionato contro la Spal.