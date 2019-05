INTER, SPALLETTI RINGRAZIA I GIOCATORI SU INSTAGRAM

27/05/2019

"Nomi da Champions League...Bravi ragazzi, avete riportato nuovamente l'Inter nel torneo più importante del mondo! Grazie". Con questo messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti ha voluto ringraziare i suoi giocatori per aver ottenuto la qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo. Il tecnico toscano ha pubblicato una foto con una serie di maglie di tutti i giocatori della sua squadra.