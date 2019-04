INTER, SKRINIAR: "CARICHI PER LA JUVE"

20/04/2019

"Abbiamo guadagnato un buon punto per la Champions League ma credo che avremmo meritato anche di vincere, purtroppo non siamo riusciti a fare il secondo gol. Forse oggi ci è mancato l'ultimo passaggio, loro si sono difesi bene, nel secondo tempo abbiamo giocato molto bene". Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha commentato così il pareggio interno contro la Roma (1-1). "Arriviamo carichi alla partita contro la Juventus, vogliamo vincere e ci prepareremo bene. Purtroppo quest'anno non sono ancora riuscito a fare gol, mi manca perché è un altro modo per aiutare la squadra - ha aggiunto - andrò con ancora più cattiveria in area di rigore e cercherò di segnarne almeno uno".