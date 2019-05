INTER, RANOCCHIA: "I TIFOSI MERITANO LA CHAMPIONS"

08/05/2019

"Sono molto contento perché per me l'Inter è sempre stata una famiglia. Qui ho sempre cercato di dare tutto quello che potevo, non ci sono stati problemi nel trovare un accordo per proseguire questa storia insieme. Sono orgoglioso di quanto ho fatto in campo e anche di quanto ho trasmesso con i miei atteggiamenti in questi anni". Parole di Andrea Ranocchia, che ha da poco rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 2021. "Non so se sono un uomo spogliatoio, sono un professionista e cerco di dare tutto per l'Inter, sono fortunatissimo a giocare per questa maglia". Sulla qualificazione in Champions: "Dobbiamo puntare a vincerle tutte. Con le grandi abbiamo sempre fatto ottime prestazioni, ci è mancata un po' di continuità con le altre. Non faccio promesse particolari ai tifosi ma tutto il nostro popolo, sempre presente e vicino a noi in casa e trasferta, merita la gioia di raggiungere il traguardo prefissato, la Champions League".