INTER, ORIALI NUOVO TEAM MANAGER

27/06/2019

È ufficiale: Lele Oriali è tornato all'Inter. Dal primo luglio 2019 sarà il First Team Technical Manager nerazzurro. Oriali, che sta già lavorando per l'Inter da alcuni giorni, torna così nel club che ha segnato la sua carriera. "Ventotto anni in nerazzurro - scrive l'Inter nel comunicato - una vita al servizio del Club. La connessione tra Gabriele Oriali e l'Inter è naturale e indissolubile. Sacrifici, rinunce e passione: la ricetta per ottenere risultati, il leitmotiv di Oriali, che Gianni Brera ribattezzò 'Piper', vivace come lo champagne".