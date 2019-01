INTER-NAPOLI, QUATTRO TIFOSI ACCOLTELLATI

26/12/2018

Quattro tifosi sono stati accoltellati questa sera nei pressi dello stadio Meazza, prima di Inter-Napoli. Il ferito più grave è un uomo di 43 anni, ricoverato in codice giallo all'ospedale Sacco di Milano. I tafferugli tra alcuni tifosi hanno coinvolto poche persone e sono avvenuti prima dell'inizio della partita. Tre delle quattro persone ferite, dopo i primi soccorsi dei sanitari del 118, sono tornate allo stadio per assistere alla partita. Anche l'uomo accoltellato e trasferito al Sacco in codice giallo non è in condizioni preoccupanti.