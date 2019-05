INTER, LA NORD SALUTA SPALLETTI

30/05/2019

Nel giorno in cui l'Inter comunica ufficialmente l'esonero di Spalletti, la Curva Nord nerazzurra ha voluto salutare il tecnico attraverso un comunicato sulla propria pagina Facebook: "I risultati parlano per lui in termini di serietà e professionalità - scrivono gli ultras interisti -. Con lui l'Inter è stata riportata nell'olimpo europeo". Poi il messaggio indiretto a Conte: "Spalletti è stato onorevole interprete della signorilità e dei valori che vorremmo sempre venissero rispettati da chi prenderà il suo posto in futuro".