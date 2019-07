INTER, CONTE: "NON MI PONGO LIMITI"

07/07/2019

"Io sono una persona che non si pone limiti, dovessi farlo creerei subito un alibi a tutto l'ambiente e non voglio che questo accada". Lo ha detto il nuovo tecnico dell'Inter, Antonio Conte, nel corso della conferenza stampa di presentazione. "Sappiamo benissimo che si è creato un gap enorme nei confronti di due squadre, soprattutto nei confronti della Juventus - ha aggiunto - E poi c'è anche il Napoli che negli ultimi anni ha dimostrato che con un grande lavoro si può stare ad ottimi livelli. Noi sappiamo di dover lavorare meglio degli altri per poter colmare questo gap, dobbiamo partire con l'ambizione di dare il meglio di noi stessi".