IMPROCEDIBILE RICORSO NOVARA SU FORMAT SERIE B

17/06/2019

La società Novara Calcio ha dichiarato davanti al Tar di non avere più interesse alla decisione in merito al ricorso proposto per contestare le delibere del Commissario Straordinario della Figc con le quali lo scorso anno fu previsto per il campionato di Serie B un numero di 19 squadre anziché di 22, modificando il preesistente format, con conseguente non integrazione dell'organico del campionato e quindi il no al ripescaggio. L'effetto è stata la dichiarazione d'improcedibilità del ricorso. I giudici amministrativi poi hanno ritenuto infondata anche la richiesta di risarcimento del danno.