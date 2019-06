IL PALERMO RICORRE CONTRO FROSINONE E FIGC

17/06/2019

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dal Palermo contro il Frosinone, la Figc, nei confronti della Lega Serie A e della Lega Serie B. Il club rosanero, informa il Coni, chiede la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte d'appello federale del 9 aprile scorso con la quale erano state rigettate le domande formulate, confermando la natura e la misura delle sanzioni già irrogate al Frosinone. Il Palermo, in sostanza, chiede sia rivista la decisione riguardante i fatti avvenuti nella finale di ritorno dei Playoff di Serie B della stagione 2017/18, disputata contro la squadra laziale. Il 9 aprile, la Corte federale aveva rigettato sia l'istanza del Palermo sia l'istanza del Frosinone, scongiurando la penalizzazione in Serie A per il club ciociaro, che già aveva evitato l'annullamento della promozione in A. Nella partita 'incriminata', secondo il Palermo, i sostenitori laziali, e anche qualcuno dalla panchina della squadra ciociara, lanciarono in campo diversi palloni per interrompere il gioco. Da lì prese il via una lunga battaglia legale che ha coinvolto oltre i due club il Coni e diversi gradi della giustizia sportiva.