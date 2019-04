GRAVINA: "DATE SERIE A? LA LEGA TROVI LA SOLUZIONE MIGLIORE"

15/04/2019

"Il 24 maggio l'Olimpico deve essere messo a disposizione della Uefa, per la prima volta la chiusura del campionato per Roma e Lazio potrebbe prevedere una chiusura in trasferta. Questo per accordi tra Roma e Lazio potrebbe creare un problema, lasciamo che la Lega di A trovi la soluzione migliore". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina a proposito della questione sulle date di inizio e fine del campionato per la prossima stagione, argomento oggetto di discussione proprio oggi in Consiglio di Lega a Milano. "Non vogliamo toccare l'autonomia e la sensibilità della Lega di A - ha aggiunto ai microfoni di 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento - Hanno fatto delle valutazioni, noi ci siamo solo permessi di evidenziare un aspetto critico".