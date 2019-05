GRAVINA: "CARTA BIANCA A MANCINI SUI GIOVANI"

02/05/2019

"Con Mancini c'è un progetto in atto che coinvolge tutte le nazionali giovanili per il rilancio del calcio italiano. Ci vuole tempo ma anche una nuova cultura". Cosi' Gabriele Gravina, presidente della FIGC, parlando a margine di un evento a Viareggio. "Puntiamo sui giovani, sull'entusiasmo di questi splendidi ragazzi e Mancini ha carta bianca seguendo le indicazioni di una massima per una collaborazione fra tutti i tecnici federali", aggiunge il numero 1 di via Allegri a Sky. "Questi ci auguriamo porti a centrare dei risultati, perché l'Italia ha bisogno anche di tanti campioncini", dichiara ancora Gravina. Sulle difficoltà in Italia nel far emergere e lanciare i giovani ad alti livelli come nel caso dell'Ajax, Gravina dichiara: "Da noi manca cultura testata negli anni in altri paesi, da noi per l'esigenza di dover raggiungere in tempi brevi la vittoria si è programmato poco. Ora è partito un progcesso diverso, come avvenuto in altre realtà che non hanno pressioni che ci sono da noi". "Dobbiamo lavorare su questo aspetto culturale per far innamorare i tifosi italiani sul nostro progetto. La strada sembra quella giusta, dobbimao lavorare, alimentare e convincere le società. Ma mi sembra che i segnali stiano arrivando e siamo fiduciosi", conclude Gravina.