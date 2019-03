GRANDE TORINO, I TIFOSI CURERANNO LE LAPIDI

15/03/2019

Un patto di collaborazione per la pulizia, la manutenzione e la cura delle lapidi commemorative dedicate al Grande Torino. Quelle presenti al Cimitero Monumentale e quelle della Basilica di Superga. Lo prevede l'accordo siglato oggi tra la Città di Torino e il Circolo Soci Torino FC 1906, 'famiglia' che si prenderà cura delle targhe commemorative. Fra gli interventi previsti anche la manutenzione del monumento al Grande Torino dell'architetto Luciano Cappellari. "Sono molto felice di questo percorso - sottolinea l'assessore comunale ai Servizi Cimiteriali Marco Giusta - perché accomuna amore per la città e per la sua storia con strumenti innovativi di dialogo fra pubblica amministrazione e società civile. Il Patto firmato oggi, ancora più significativo perché nel settantesimo anniversario della tragedia di Superga, mette in risalto l'affezione e la cura che la società torinese ha per la storia della sua città e della sua squadra, un patrimonio che tutte e tutti ci impegniamo a preservare e valorizzare". Soddisfatto anche il presidente del Circolo Soci Torino FC 1906, Leonardo Mario D'Alessandro, che ricorda come "le lapidi del Grande Torino per noi rappresentano un valore inestimabile".