GOBBI SI RITIRA A 38 ANNI

08/07/2019

Massimo Gobbi lascia il calcio a 38 anni. Nato centrocampista, si è trasformato in terzino sinistro, ruolo in cui ha chiuso la carriera al Parma, dove ha giocato l'ultima stagione in Serie A: cresciuto nelle giovanili del Milan, è arrivato nella massima divisione nel 2004, esordendo con la maglia del Cagliari, poi ha vestito anche quelle di Fiorentina (4 stagioni), Parma (5) e Chievo (3), prima di tornare in Emilia. Vanta anche una presenza in Nazionale, datata 16 agosto 2006 (Italia-Croazia 0-2).