GIORGETTI: "LOTTA A VIOLENTI, MA ATTENTI ALLA NARRAZIONE"

09/01/2019

"Sono rispettoso della'autonomia dello sport: sono d'accordo che nel mondo del calcio si introducano delle misure contro la violenza, che però non possono essere solo repressive". Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza, con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, durante la conferenza stampa sulla giornata della memoria. "Paradossalmente - aggiunge - bisogna avere molta attenzione all'uso mediatico nel raccontare la violenza: per i violenti essere indicati tali è motivo di vanto, non di biasimo. Sui violenti tolleranza zero: usare lo sport per cooptare giovani è quello che dobbiamo recidere".