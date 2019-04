GENOA, PRANDELLI: "IO SONO CARICO: LO SIANO TUTTI"

26/04/2019

Cesare Prandelli non può sbagliare contro la Spal: "Ha acquistato equilibrio, è diventata avversaria temibile". Il Genoa potrebbe tendere le orecchie anche agli altri campi in ottica salvezza: "Pensiamo a noi, non agli altri come sempre. Io sono carico, l'importante è che lo siano tutti". Sulla conferma di Preziosi dopo le voci di esonero: "Strano il fatto che nel nostro lavoro certe cose si vengano a sapere dopo...".