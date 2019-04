GENOA, PRANDELLI: "GRANDE DETERMINAZIONE"

07/04/2019

Il pareggio in casa del Napoli ha dato un punto importante in chiave salvezza per il Genoa. Prandelli è soddisfatto nonostante l'espulsione di Sturaro: "Abbiamo avuto occasioni in parità numerica, non ci sono mancate determinazione e carattere. I ragazzi stanno lavorando duro e meritano grandi cose. Rosso? Serve uniformità di giudizio". Settimana prossima il derby: "Arriveremo pronti, sarà una sfida particolare".