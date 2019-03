GENOA, PRANDELLI: "CON LA JUVE SERVE VOGLIA DI VINCERE""

16/03/2019

"Affronteremo una squadra fortissima. Ma quando saremo in possesso di palla chiederò alla squadra di avere forza e coraggio per provare a metterli in difficoltà. Difendere compatti e aggressivi, ma attaccarli molto". Così Cesare Prandelli, allenatore del Genoa, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Juventus in campionato. "Ho letto un dato secondo cui saremmo la squadra piu' penalizzata dal Var. Strumento importante, ma che va migliorato. Durante le partite del giovedì proviamo varie situazioni e schemi che non sempre sono poi quelli che si vedranno in campo", ha aggiunto il tecnico rossoblu. "Dobbiamo avere entusiasmo e voglia di vincere per portare un clima straordinario all'interno dello stadio. Se gioca Pereira è perché voglio dare profondità alla fascia destra. I tifosi del Genoa sono un patrimonio, dobbiamo dare di più", ha dichiarato ancora Prandelli. Sui singoli, infine, il tecnico ha detto: "Favilli non è ancora in gruppo, da lunedì sarà con noi. Nessun'altra assenza. Il segreto non è ingabbiare un avversario, ma di restare corti e ripartire. In porta tornerà Radu".