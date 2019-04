GENOA, PRANDELLI: "CI GIOCHIAMO TUTTO"

19/04/2019

"Quello che ho detto ai miei giocatori è questo: non puoi cambiare quello che è successo ma devi guardare avanti. Abbiamo la necessità di avere la lucidità e la determinazione giusta per affrontare una squadra molto temibile". Cesare Prandelli prova a lasciarsi alle spalle la sconfitta nel derby alla vigilia della delicata gara con il Torino che diventa determinante in chiave salvezza. "Posso dire che ho provato personalmente cosa vuol dire derby e lo posso dire in maniera sincera che sarò incazzato sino al prossimo - ha ammesso - Adesso però abbiamo il desiderio far vedere a tutti che siamo una squadra vera che lotterà sino all'ultimo minuto in questo campionato". Il Genoa potrebbe non avere la spinta dei tifosi per lo sciopero annunciato dagli Ultrà. "Di questo argomento parlerò a fine stagione - ha detto Prandelli - Ora devo pensare alla squadra e a come interpretare psicologicamente questa partita che è fondamentale. La sconfitta nel derby ci ha ferito ma non siamo morti e fisicamente stiamo bene. Qui ci giochiamo tutto tutti. Nessuno si senta escluso. Quello che dovremo fare in campo è proprio quello. Dimenticare quello fatto e trovare quella sana voglia di osare, di rischiare anche qualcosa". Ieri Prandelli ha incontrato il presidente Preziosi. "Abbiamo parlato e abbiamo cercato di capire cosa possiamo fare per aiutare i ragazzi. C'è la volontà per uscire da questa situazione tutti assieme". Il Genoa anti Torino dovrà fare a meno degli squalificati Biraschi e Pandev oltre che dell'infortunato Favilli. Ma potrebbe essere l'occasione per rivedere Sanabria. "Ci saranno ovviamente dei cambi e chi scenderà in campo cercherà di dimostrare il proprio valore e capire come aiutare la squadra".