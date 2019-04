FROSINONE, STIRPE: "20% DI CHANCE DI SALVARCI"

08/04/2019

"Il Frosinone ha il 20% di possibilità di salvarsi dalla retrocessione. E' lo stesso presidente del club Maurizio Stirpe a fare questa previsione ai microfoni di Radio anch'io sport. "Per aumentare queste possibilità -ha aggiunto - dovremo essere braci sul campo, e farci trovare pronti al momento giusto". Uno di questi momenti giusti sarà domenica prossima, il Frosinone ospita l'Inter, a caccia di punti per difendere la sua corsa Champions. Firmerebbe per un pari?, viene chiesto a Stirpe, e lui: "dobbiamo provare a fare tante imprese, dobbiamo giocare la nostra partita con coraggio e entusiasmo, spinti dal nostro pubblico". "In trasferta il nostro rendimento è migliore che in casa - aggiunge Stirpe - bisogna correggere questa cosa, abbiamo cominciato a giocare solo a metà ottobre". Infine sulla sproporzione tra le forze economiche in campo fra club, il presidente del Frosinone ha un'idea chiara: "finché c'e' sperequazione nella distribuzione delle risorse sara' difficile mantenere un livello di competizione adeguato. Fin quando le distanze tra chi e' primo e chi e' ultimo saranno quelle che sono oggi, assisteremo a uno spettacolo in cui il forte sara' sempre più forte e il debole sempre più debole, a discapito dei tifosi. Non penso che bisogna portare campionato a 18 squadre per aumentare le risorse. Il problema sono i criteri di distribuzione".