FIORENTINA, VISITE MEDICHE PER 43 CALCIATORI

03/07/2019

Comincia ufficialmente, con le visite mediche di rito, la stagione 2019/20 della Fiorentina, la prima dell'era Commisso. Sono 43 i calciatori chiamati a sostenere gli esami nel Centro sportivo 'Davide Astori', in modo da ottenere l'idoneita' sportiva. Un maxi-gruppo che dovrà essere sfoltito dai nuovi uomini-mercato della Fiorentina, Joe Barone e Daniele Pradè (entrambi presenti stamattina a Firenze). Tra i calciatori che si sono presentati in mattinata Cristiano Biraghi (il primo a varcare i cancelli del centro sportivo), Riccardo Saponara, Vitor Hugo, Jordan Veretout (su cui sono in corso trattative per la cessione) e Bartlomiej Dragowski. Domani attesi altri viola, per la seconda sessione di controlli medici, il ritiro comincia il 6 luglio.