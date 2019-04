FIORENTINA: VERTICE PROPRIETA'-DIRIGENZA NELLE PROSSIME 48 ORE

07/04/2019

Ore decisive in casa Fiorentina: "A seguito della grave sconfitta con il Frosinone, la proprietà e la dirigenza della Fiorentina si riuniranno durante le prossime 48 ore con l'obiettivo di analizzare con lucidità la situazione e individuare tutte le misure volte a garantire l'impegno ed auspicabilmente i risultati della squadra in vista degli impegni dell'ultima parte dell’anno sportivo - si legge nella nota del club - Si vuole rivedere la squadra forte e promettente vista in più occasioni durante questa stagione".