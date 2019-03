FIORENTINA, PIOLI: "TROPPI ERRORI TECNICI"

15/03/2019

Stefano Pioli ha commentato la sconfitta in casa del Cagliari: "Quando si perde ci si attacca troppo all'intensità e ai duelli. Non abbiamo giocato una partita sul nostro livello tecnico, questo è il rimpianto maggiore. Soprattutto nel primo tempo con il tempo a favore dovevamo creare di più. Abbiamo subito poco ma creato altrettanto poco, poi il Cagliari ha spinto di più. La prestazione non è stata all'altezza, abbiamo subito un gol, il primo, dove eravamo ben piazzati e potevamo fare meglio. Troppe le imprecisioni a livello tecnico".