FIORENTINA, PIOLI: "MERITAVAMO DI VINCERE"

31/03/2019

"Abbiamo avuto tante occasioni, loro hanno fatto un solo un tiro in porta. Ci manca purtroppo essere cinici, squadre più esperte e concrete le vincono queste partite". Così il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli commenta il pareggio interno contro il Torino. "Comunque ho avuto una buona risposta dopo Cagliari, ma non siamo riusciti a vincere una partita che meritavamo visto quello che abbiamo messo in campo. L'obiettivo Coppa Italia è innegabile, ci giocheremo le nostre possibilità contro una squadra forte come l'Atalanta. Nel calcio però non bisogna mai smettere di crederci, nove partite sono tante. Dobbiamo provarci già dalla prossima partita, abbiamo le qualità per fare bene. Dobbiamo ritrovare entusiasmo con qualche vittoria".