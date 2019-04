FIORENTINA, PIOLI: "E' ANDATO TUTTO STORTO"

07/04/2019

"Era difficile prevedere una partita del genere. Le ultime prestazioni erano state diverse, più convincenti. Oggi abbiamo giocato con poco ritmo e con poca qualità. E senza ritmo e senza qualita' diventa difficile vincere le partite". E' amareggiato il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli nel commentare la sconfitta interna subita contro il Frosinone. "Non vinciamo in casa da troppo tempo, non vinciamo in campionato da un mese e mezzo, vincere oggi ci avrebbe messo in una posizione di classifica migliore e ci avrebbe avvicinato a qualcuno davanti, gli stimoli c'erano tutti - ha assicurato ai microfoni di Dazn - Purtroppo non è stata la nostra giornata, è andato tutto storto. Non abbiamo spinto come sappiamo, non abbiamo difeso come sappiamo. I fischi dei tifosi? L'ambiente ci ha sempre sostenuto, oggi per la prestazione che abbiamo offerto diventava difficile pretendere un atteggiamento diverso. Noi siamo stati noi, abbiamo sbagliato partita. Ora dobbiamo dimostrare già dalla prossima gara che non siamo quelli di oggi", ha concluso l'allenatore dei viola.