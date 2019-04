FIORENTINA, PIOLI: "CHIESA E' RECUPERATO"

02/04/2019

Per la trasferta dell'Olimpico, Stefano Pioli recupera Chiesa. "Ha dato segnali positivi in rifinitura, credo possa essere disponibile per esser convocato - ha spiegato l'allenatore della Fiorentina - Tutti i giocatori che erano disponibili domenica ci saranno e in più recuperiamo anche Pezzella dalla squalifica". Sulla sfida con la Roma. "E' squadra costruita per tornare in Champions dopo una passata stagione in cui aveva fatto benissimo, una squadra tecnica-fisica che non sta vivendo un momento facile anche se ce la aspettiamo molto determinata come dobbiamo essere noi - ha aggiunto -. Dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione possibile per ottenere la vittoria".