FIORENTINA, MONTELLA: "NON C'E' OTTIMISMO, MA ERA PEGGIO NEL 2011"

14/04/2019

Vincenzo Montella torna sulla panchina della Fiorentina e trova solo un pareggio nel giorno del suo nuovo debutto. Io nel 2011 arrivai dopo una salvezza all'ultima giornata e trovai un ambiente ben peggiore, così come una carenza di organico che oggi non c'è - ha spiegato l'allenatore gigliato -. La delusione c'è ma sta a noi e alla nostra coesione, all'entusiasmo, riavvicinare la nostra gente. Firenze, più di altre città, ha la forza nella coesione tra le componenti, altrimenti fare calcio è ancora più difficile". Sulla gara. "Ringrazio il pubblico per avermi applaudito ed aver sostenuto la squadra. Mi è piaciuto l'atteggiamento e il modo di stare in campo, prima con ordine poi attaccando. Non abbiamo condotto per tutti i 90' ma i numeri ci vedono più pericolosi. Ci è mancato sia il guizzo che un po' di fortuna ma lo spirito mi è piaciuto".