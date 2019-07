FIORENTINA, MONTELLA: "FELICE PER LA VITTORIA"

17/07/2019

"Sono contento perché abbiamo vinto, è fondamentale abituarsi a vincere. La squadra ha tenuto bene il campo, sono contento per l'attitudine e l'atteggiamento". Così Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, commenta la vittoria contro il Guadalajara nella ICC. "Per il momento della stagione, dire che posso ritenermi soddisfatto per come ha reagito la squadra fisicamente", aggiunge. Montella si è detto soddisfatto della prova dei giovani, in particolare di Vlahovic. Poi sull'arrivo negli Usa di Federico Chiesa, il tecnico ha detto: "E' arrivato, l'ho visto stanco. Ci ho parlato, ora toccherà anche a lui mettersi in forma".