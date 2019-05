FIORENTINA, FLASH MOB CONTRO I DELLA VALLE

09/05/2019

Un 'Flash Mob' sabato dalle 16 in via Tornabuoni dove hanno sede i negozi delle aziende di proprietà dei Della Valle: è l'iniziativa "con spirito goliardico e toni civili" lanciata dai club della curva Fiesole dall'Associazione tifosi fiorentini contro la proprietà viola. "Si tratta di una iniziativa di protesta nei confronti di chi in questi anni ha portato la nostra amata Fiorentina nell'anonimato sportivo", spiega una nota.