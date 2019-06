FIORENTINA, COMMISSO: "NON FARÒ COME LI YONGHONG"

16/06/2019

"Quello che posso assicurare ai tifosi della Fiorentina che di sicuro non farò quello che ha fatto Li Yonghong al Milan". Così Rocco Commisso, neo presidente della Fiorentina, nel corso di una lunga intervista all'emittente statunitense ESPN in cui ha parlato della sua nuova esperienza al club viola. Commisso arriva in Italia dopo Jim Pallotta alla Roma, Zhang Jindong all'Inter, Joey Saputo al Bologna e la famiglia Singer al Milan. "Sì, ma io sono italiano e sono nato in Italia. Penso che sia la prima volta nella storia del calcio italiano che un immigrato torna per investire i suoi soldi", aggiunge.