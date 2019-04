FIORENTINA: ANDREA DELLA VALLE CARICA LA SQUADRA

19/04/2019

Visita di Andrea Della Valle alla Fiorentina impegnata domani a Torino con la Juve. Per il presidente onorario, assente nelle ultime settimane per impegni all'estero, è stata l'occasione per salutare Vincenzo Montella dopo il suo ritorno a Firenze e seguire l'allenamento spronando la squadra attesa da una settimana decisiva che culminerà con la semifinale di ritorno di Coppa Italia il 25 aprile a Bergamo con l'Atalanta.