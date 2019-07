FERRERO: "IL MIO PROGETTO PER PALERMO"

10/07/2019

Massimo Ferrero sbarca a Palermo e prova a mettere le mani sul club rosanero: "C’è un bando e chi avrà maggiore qualità, voglia, passione e serietà lo vincerà. Bisogna riportare questa città e questa squadra dove merita visto che si parla della quinta città d’Italia. Presenteremo il progetto al sindaco Orlando che sono certo farà il bene della città. Ai tifosi del Palermo auguro che vinca il bando qualcuno che ama il calcio, che sa fare calcio e che vuole portare il Palermo nei grandi palchi che la società merita. Sampdoria? Sto lavorando alla vendita. Palermo ha inoltre bisogno di una squadra femminile e per questo sono qui. Sono qui per presentare Pamela Conti perché voglio creare il calcio femminile in città che non è rappresentato da nessuno. Ho avuto la fortuna di prendere lei, grazie all’aiuto del dottor Miccichè, cercheremo di prendere una squadra femminile e di portarla lontano".