EUROPEO U21, LA ROMANIA TRAVOLGE L'INGHILTERRA

21/06/2019

La Romania, in un finale clamoroso, supera 4-2 l’Inghilterra, che viene matematicamente eliminata dall’Europeo Under 21. Decisiva la doppietta di Coman, che segna il gol partita al 90’ aiutato anche da un’incredibile papera del portiere Henderson. I rumeni si erano portati due volte in vantaggio con il rigore di Puscas al 76’ e il sinistro di Hagi all’85’. Inutili le reti di Gray e di Abraham. In pieno recupero arriva il poker, sempre a firma di Coman.