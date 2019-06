EUROPEI UNDER 21, BARELLA: "SIAMO QUI CON LA MENTALITÀ GIUSTA"

15/06/2019

Nicolò Barella ha le idee chiare in vista del debutto dell'Italia Under 21 agli Europei contro la Spagna. "Siamo qui con la mentalità giusta perché è un'occasione per dimostrare quello che valiamo, importante sarà il gruppo e non i singoli. Stiamo crescendo, il nostro calcio sta crescendo, più fiducia ci danno più noi cresciamo", sottolinea il centrocampista del Cagliari nel corso della conferenza stampa con il ct Gigi Di Biagio. Non c'è spazio per le voci di mercato che vorrebbero il 22enne vicinissimo all'Inter: "Questo appuntamento ètroppo importante per pensare al contorno, ho avvisato tutti che devo stare sereno".