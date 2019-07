EURO U.19, L'ITALIA NON SBAGLIA CON L'ARMENIA

17/07/2019

All'Europeo Under 19 serviva una vittoria e l'Italia l'ha ottenuta dilagando. Contro un'Armenia certo non irresistibile, ma incitata dal pubblico di casa, gli Azzurrini hanno giocato una partita a senso unico realizzando 4 reti e non concedendo nulla agli avversari. La doppietta di Portanova, accompagnata dalle reti di Merola e Raspadori, hanno sugellato la prestazione azzurra, impeccabile nella sua esecuzione. Un risultato che sicuramente dà morale dopo la sconfitta subita con il Portogallo nella prima gara e che rilancia le possibilità di qualificazione dell'Italia che sabato dovrà vedersela con la Spagna. Spagna che oggi nell'altra partita del girone A ha pareggiato (1-1) con il Portogallo, e così sarà necessaria un'altra vittoria per accedere alla semifinale.