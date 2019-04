EURO 2020, DELEGAZIONE UEFA A ROMA

01/04/2019

Una delegazione Uefa composta dai direttori delle diverse strutture operative della Confederazione calcistica europea ha fatto visita oggi a Roma in vista dell'organizzazione di Euro 2020, il torneo europeo itinerante del prossimo anno che partirà proprio dalla capitale. All'ordine del giorno la verifica delle principali strutture che saranno protagoniste di Euro 2020: lo Stadio Olimpico e la Fan Zone che verrà allestita nel centro storico. Nella mattinata, primo incontro all'Olimpico: a fare gli onori di casa per la Figc è intervenuto il Direttore Generale Marco Brunelli, insieme ai rappresentanti del CONI per lo Stadio Diego Nepi e Andrea Santini; presenti per la UEFA Sharon Burkhalter-Lau (Director of Operations), Andreas Schär (Head of Venue Operations), Guillaume Poisson (Head of Host Country Projects); Philippe Margraff (Head of Revenue Operations), Catalina Navarro (Head of Events), Christopher Gibbons (Head of Events Operations), Daniel Marion (Chief of ICT), David Farrelly (Head of EURO 2020 Communications), Katharina Scheel (Planning & Project Coordination Expert). Gli standard attuali dell'Olimpico e gli interventi previsti per Euro 2020 che sono stati illustrati in questa occasione sono stati molto apprezzati dai rappresentanti della UEFA, considerato che lo Stadio ospiterà la gara inaugurale e in totale 4 gare del Torneo, compreso uno dei quarti di finale.