EURO 2020 A ROMA, "UN'EMOZIONE UNICA"

05/07/2019

"Live it for real". "Vivilo per davvero". È lo slogan scelto dalla UEFA per promuovere la fase finale del prossimo Campionato Europeo, la prima itinerante in concomitanza con il 60° anniversario della manifestazione. Mancano undici mesi al via della festa del calcio europeo, ma tra pochi giorni - venerdì 12 luglio per l'esattezza - ci sarà già una prima importante scadenza: alle 14, infatti, chiude la prima 'finestra' per richiedere i biglietti di UEFA EURO 2020. Non è previsto alcun onere finanziario in questa prima fase, in cui i tifosi potranno semplicemente mettere nero su bianco il loro interesse ad acquistare i tagliandi che saranno poi assegnati tramite sorteggio. Le possibilità di aggiudicarseli sono uguali a prescindere dalla data di invio delle richieste ed è utile ricordare che questa è la fase in cui si hanno senz'altro maggiori possibilità di assicurarsi i tagliandi. L'unico sito per prenotare i biglietti è: https://euro2020.tickets.uefa.com.



Roma è una delle dodici città europee che ospiteranno le gare dell'Europeo, compresa quella di apertura in programma venerdì 12 giugno con la cerimonia inaugurale: allo Stadio Olimpico sono in programma altre due partite della fase a gironi (mercoledì 17 e domenica 21 giugno) e una dei quarti di finale (sabato 4 luglio). Tre le categorie di prezzo fissate, che variano da un minimo di 50 a un massimo di 225 euro. L'Italia - quattro vittorie su quattro - è lanciatissima nel suo girone di qualificazione e la possibilità di giocare le gare di EURO 2020 all'Olimpico emoziona gli Azzurri. In particolare un giocatore nato e cresciuto nella Capitale come Lorenzo Pellegrini. "Sono cresciuto a Cinecittà, per me, per la mia famiglia e per i miei amici sarà speciale. Essendo cresciuto qui, i rapporti personali sono le prime cose che mi vengono in mente di Roma, prima ancora dei monumenti. Ma capisco bene che chi viene da fuori rimanga a bocca aperta alla vista di questa città".