EMPOLI, IACHINI: "ERRORE GRAVE SUL GOL DI PIATEK"

22/02/2019

Il tecnico dell'Empoli Iachini ha commentato lo 0-3 in casa del Milan: "Una squadra che vuole salvarsi non può prendere certi gol. Su quello di Piatek abbiamo commesso errori gravi, poi l'uno-due rossonero è stata una mazzata. Peccato perché la squadra ha fatto un buon primo tempo e abbiamo anche avuto l'occasione di passare in vantaggio. Il gol di Piatek non mi è proprio andato giù, la cura dei particolari è fondamentale e non puoi scivolare a San Siro in uan sfida così".