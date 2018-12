EMPOLI, IACHINI: "DOBBIAMO ESSERE PIU' FEROCI"

01/12/2018

"C'è rammarico perché i ragazzi hanno fatto una grande gara, abbiamo creato tanto e concesso molto poco o quasi nulla". Così Giuseppe Iachini ha commentato il pari esterno dell'Empoli contro la Spal. "Purtroppo non siamo stati bravi a capire la partita dopo essere andati superiorità numerica, avremmo dovuto fare possesso e provare a chiuderla. Abbiamo smesso in quei cinque minuti di fare le cose che avevamo preparato - ha aggiunto - il gol della Spal è arrivato sul loro unico tiro del secondo tempo". "Non possiamo pensare di abbassare la ferocia, basta un mezzo episodio per rovinare tutto quanto fatto di buono nel corso della gara. Sono cose su cui lavorare e migliorare, me l'aspettavo. I ragazzi hanno margini di crescita, l'importante è giocare con questo spirito", ha concluso Iachini.