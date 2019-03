EMPOLI, ANDREAZZOLI: "SODDISFATTO PER QUESTO RITORNO"

17/03/2019

Andreazzoli si gode il ritorno. "Siamo soddisfatti - ha detto il tecnico dell'Empoli dopo la vittoria sul Frosinone - Siamo arrivati alla partita con le tensione giusta, abbiamo lavorato molto sulla testa prima di questa gara. Ne è venuta fuori una partita per noi molto bella nel primo tempo. Più difficile nella ripresa, come ci si poteva immaginare. Tre punti che ci aiutano a guardare con attenzione i prossimi impegni pensando solo alla partita. Non dobbiamo farci condizionare dalle tappe che ci aspettano". Adesso la sosta e poi la Juventus: "Saranno innervositi. Volevamo approfittarne noi e invece il Genoa ha saputo batterli. Vedremo".