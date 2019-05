EMPOLI, ANDREAZZOLI: "SIAMO CONTENTI. MA NELLE ULTIME GARE SERVE CONTEMPORANEITA'"

12/05/2019

"A me la partita è piaciuta, una gara fra due squadre che amano imporsi e amano esprimere la loro personalità. Così è stato. Meno male che ne siamo usciti vincitori, aspettavamo da luglio questa vittoria in trasferta. Siamo contenti". Soddisfatto il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli dopo la vittoria di Marassi che tiene sempre vive le speranze di salvezza. "Era meglio giocare le ultime gare in contemporanea, non ci sono dubbi - ha proseguito - Non è di mia competenza e accetto senza troppa polemica ma non ha senso. C'è chi ne sa più di me, chi è più dentro di me e saprà gestire la cosa".