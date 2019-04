EMPOLI, ANDREAZZOLI: "POSSIAMO ANCORA SALVARCI"

20/04/2019

Dall'altra parte Aurelio Andreazzoli che ha assaporato un paio di volte la possibilita' di riagguantare la partita. Il suo Empoli è adesso davvero messo male: "L'ottimismo c'è sempre, possiamo ancora attingere punti per provare a salvarci. Siamo a 4 punti dalla salvezza e ancora può succedere di tutto. Noi lavoreremo ancora più duramente per far sì che questo accada". Ma da questo scontro diretto ci si aspettava di piu': "E' un risultato pesante sotto l'aspetto morale. Aspettavamo molto da questa gara. Fino a quando abbiamo avuto la forza di disputarla abbiamo fatto quello che sappiamo fare meglio. Nel primo tempo siamo stati pericolosi e abbiamo anche trovato il gol. Purtroppo la Spal ha fatto gol sulle uniche due situazioni che hanno creato. Ci rimane la convinzione che possiamo dare difficolta' agli avversari: dobbiamo riuscire a gestire meglio le gare, non come abbiamo fatto nelle ultime tre". "Alla fine ho fatto i complimenti ai ragazzi, perche' hanno raschiato il fondo del barile contro una squadra che ha meritato la vittoria. La Spal ha fatto tre gol molto belli", conclude non senza un po' di amarezza.