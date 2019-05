EMPOLI, ANDREAZZOLI: "LOTTATO SINO ALLA FINE"

26/05/2019

"Non siamo troppo felici, ma siamo soddisfatti perché abbiamo condotto la gara tenendola aperta fino alla fine, lottando fino in fondo senza rinunciare a quello che sappiamo fare. Ho visto un quarto d'ora finale che mi lascia davvero soddisfatto, in un ambiente così abbiamo creato tanto e questa è una cosa che mi rimarrà". Così Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, commenta la sconfitta e l'amara retrocessione in Serie B. "La squadra non è mai mancata, il piglio e la mentalità sono sempre state quelle giuste. Alla fine ho ringraziato i calciatori. Purtroppo abbiamo pagato l'ambiente e gli episodi che non sono stati dalla nostra", aggiunge a Sky. "Il futuro? Parlarne ora mi fa fatica, sono sotto contratto ma non vuol dire niente. Per fare le cose insieme serve condivisione e le energie da trasferire. Valuteremo con calma e prenderemo una decisione per il bene dell'Empoli", conclude Andreazzoli prima di fare "i complimenti ai direttori di gara, a Banti che era all'ultima gara, che l'hanno condotta in maniera perfetta".