EMPOLI, ANDREAZZOLI: "JUVE? ANCHE IO AVREI VOLUTO AFFRONTARE I RAGAZZOTTI..."

14/04/2019

"È normale che anche io avrei preferito affrontare una squadra di ragazzotti, come Barzagli ha definito ieri la Juventus, ma non e' cosi'. Inoltre per come sono fatto, tendo a concentrarmi su cio' che posso fare io e non sugli altri". Il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli ha commentato cosi' la vittoria di ieri della Spal su una Juventus rimaneggiata, successo che ha avvicinato ulteriormente gli estensi alla salvezza. "Devo occuparmi di quello che fa l'Empoli, di quello che dobbiamo fare noi e il nostro avversario. Siamo pronti ad andare a sfidare l'Atalanta e coglieremo l'occasione per misurarci contro una grande squadra e ce la metteremo tutta per farlo al meglio - ha proseguito in conferenza stampa alla vigilia del match con gli orobici -. Giocare in posticipo? Non so se sia meglio o peggio giocare dopo le altre, da quando sono tornato abbiamo spesso giocato con risultati sfavorevoli delle altre, ma e' anche vero che la squadra si e' sempre espressa bene, non considerando quanto successo prima sugli altri campi". L'allenatore dei toscani e' tornato poi sulla sconfitta nell'ultima giornata contro l'Udinese. "Abbiamo molta rabbia dopo la gara di domenica - ha proseguito - ma possiamo prendercela solo con noi stessi perche' non ha senso giocare gare di quel tipo e poi buttarle via per errori e situazioni ponderabili e che conoscevamo bene. Avevamo iniziato la gara come volevamo, entrando in campo per avere il predominio ma allo stesso tempo mantenendo un equilibrio difensivo improntate. Lo abbiamo fatto bene, ma purtroppo abbiamo concesso il fianco agli avversari con interpretazioni individuali che conosciamo e che dobbiamo smettere di avere, senno' tutto diventa inutile ancor di piu' con squadre che gia' possono metterti in difficolta' anche se non commetti errori". Contro i lombardi Andreazzoli potra' contare su qualche elemento in piu'. "Rietrano diversi giocatori, tra cui Dell'Orco, Acquah e Oberlin - ha annunciato il tecnico azzurro- Gli assenti? Mi piace concentrarmi su quelli che ci sono e non su quelli che non posso utilizzare che non possono darmi niente". A proposito della squadra di Gasperini Andreazzoli ha ammesso che "ci aspetta la peggior squadra che si possa affrontare in questo momento nel campionato italiano - ha sottolineato senza mezzi termini -. L'Atalanta ha un gioco che a me piace molto e l'ho anche detto a Gasperini in modo molto sincero e i numeri parlano chiarissimo. Sono forti sotto tanti punti di vista, fisicamente ma non solo: sono tra le migliori per possesso palla nella meta' campo avversaria, fanno tanti cross a partita e hanno numeri che testimoniano il loro valore".