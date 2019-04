EMPOLI, ANDREAZZOLI: "A UDINE PER SFATARE IL TABU' TRASFERTA"

06/04/2019

"È uno scontro diretto, i punti contano, dobbiamo anche considerare la gara di andata nella quale siamo riusciti a vincere. Vorranno sfruttare il fattore campo e invece noi vogliamo sfatare il tabù delle gare lontani dal 'Castellani' in cui non abbiamo mai vinto in questo campionato". L'Empoli riparte dalla grande prestazione col Napoli: "Quella gara ci ha fatto bene, ci ha dato autostima e ci ha fatto crescere molto mentalmente e di personalità. Dobbiamo solo proseguire così, come col Napoli ma anche a tratti come con la Juventus", ha detto il tecnico Andreazzoli.