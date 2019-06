DRAXLER: "HO LITIGATO CON NEYMAR"

11/06/2019

Il centrocampista del Psg, Julian Draxler, ha confermato la lite nello spogliatoio avvenuta a inizio maggio con Neymar dopo la sconfitta per 3-2 in casa del Montpellier. "Ho avuto una divergenza di opinioni con lui, sono cose che capitano regolarmente. Solo che essendo Neymar è finito sulla stampa - ha raccontato alla rivista tedesca Kicker - . E' stato un litigio durante la partita. Ero arrabbiato, una parola chiama l'altra, ma è stato un incidente che ho dimenticato rapidamente. Non c'è stato niente di male in sé, ma conferma che non eravamo nel miglior momento dal punto di vista mentale".