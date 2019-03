DONNE, JUVE-FIORENTINA: STADIUM ESAURITO

23/03/2019

Domani, alle ore 15, sarà un Allianz Stadium esaurito quello che accoglierà l'ingresso in campo delle Juventus Women, per il big match contro la Fiorentina. In totale, infatti, rende noto il club bianconero, saranno circa 39mila gli spettatori presenti alla gara (fra cui anche 121 tifosi viola nel Settore Ospiti).