COPPA ITALIA PRIMAVERA, VINCE LA FIORENTINA

12/04/2019

La Fiorentina ha vinto la Coppa Italia Primavera. Dopo il successo dell'andata per 2-0, i viola di mister Emiliano Bigica hanno vinto anche la gara di ritorno per 2-1 in casa del Torino. Viola in vantaggio al termine della prima frazione per 1-0 con la rete di Vlahovic su rigore al 39'. Pareggio di Rauti in apertura di ripresa al 15'. Al 29' e' Ferigra a firmare la rete del definitivo 2-1 che regala il trofeo alla Fiorentina.