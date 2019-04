COPPA ITALIA, 2.200 TIFOSI VIOLA A BERGAMO

16/04/2019

Secondo riporta Firenzeviola.it, saranno circa 2.200 i tifosi viola presenti nel settore ospiti dello stadio Atleti Azzurri d'Italia giovedì 25 aprile per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Fiorentina. Come annunciato dall'ATF, i tagliandi per i supporters gigliati sono andati esauriti in pochissimo tempo e dunque la zona riservata ai tifosi ospiti sarà completamente piena.